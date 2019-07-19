Первые победы Азербайджана на Еврофестивале в Баку обновлено 16:54
Вольник Абульфаз Насиров (55 кг) уступил в финале сопернику из Италии и стал серебряным призером.
Таким образом, после первого дня Еврофестиваля у Азербайджана 4 медали – 2 золота, серебро и бронза.
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Второе золото Азербайджану принес вольник Мурад Хагвердиев (45 кг).
На пути к 1-му месту он одолел соперников из Польши и Грузии.
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Еще один наш борец греко-римского стиля Нихад Мамедли стал бронзовым призером в весовой категории до 55 кг.
В схватке за 3-е место он победил борца из Турции.
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На Европейском юношеском олимпийском фестивале в Баку разыграны первые комплекты медалей.
Первое золото для Азербайджана завоевал борец греко-римского стиля Фарид Садыхлы (45 кг). Он поочередно победил соперников из Италии, Грузии, России, Турции и стал чемпионом.