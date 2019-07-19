Первые победы Азербайджана на Еврофестивале в Баку обновлено 16:54

Отдел спорта

Вольник Абульфаз Насиров (55 кг) уступил в финале сопернику из Италии и стал серебряным призером.

Таким образом, после первого дня Еврофестиваля у Азербайджана 4 медали – 2 золота, серебро и бронза.

*     *      * 16:38

Второе золото Азербайджану принес вольник Мурад Хагвердиев (45 кг).

На пути к 1-му месту он одолел соперников из Польши и Грузии.

*      *       * 16:29

Еще один наш борец греко-римского стиля Нихад Мамедли стал бронзовым призером в весовой категории до 55 кг.

В схватке за 3-е место он победил борца из Турции.

*     *     * 16:14

На Европейском юношеском олимпийском фестивале в Баку разыграны первые комплекты медалей.

Первое золото для Азербайджана завоевал борец греко-римского стиля Фарид Садыхлы (45 кг). Он поочередно победил соперников из Италии, Грузии, России, Турции и стал чемпионом.

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