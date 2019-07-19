Вольник Абульфаз Насиров (55 кг) уступил в финале сопернику из Италии и стал серебряным призером.

Таким образом, после первого дня Еврофестиваля у Азербайджана 4 медали – 2 золота, серебро и бронза.

* * * 16:38

Второе золото Азербайджану принес вольник Мурад Хагвердиев (45 кг).

На пути к 1-му месту он одолел соперников из Польши и Грузии.

* * * 16:29

Еще один наш борец греко-римского стиля Нихад Мамедли стал бронзовым призером в весовой категории до 55 кг.

В схватке за 3-е место он победил борца из Турции.

* * * 16:14

На Европейском юношеском олимпийском фестивале в Баку разыграны первые комплекты медалей.