На "горячую линию" 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о возгорании на улице Узеира Гаджибекова в Барде, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

На тушение пожара были направлены подразделения Государственной противопожарной службы МЧС. Спустя некоторое время огонь удалось потушить. В результате инцидента уничтожены горючие конструкции объектов различного назначения (тюнинг-мастерские и мебельные магазины) общей площадью в 590 квадратных метров, находившиеся под одной крышей.

Общая площадь рынка составляет две тысячи квадратных метров. По информации МЧС другие объекты, а также расположенное вблизи здание школы, были защищены от огня.