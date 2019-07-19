Импозантный кубинец Роберто, дива из Грузии, любимчик дам Стас… haqqin.az из Юрмалы

Владимир Решетов, спецкор

Продолжается фестиваль “Laima Rendezvous Jūrmala 2019”. Второй день этого яркого музыкального события был назван “День Юрмалы” - в честь знаменитого города-курорта, отмечающего в этом году 60 лет со дня своего основания.

Юрмала

“Юрмала - это наш любимый город, который всегда с нами и во всем нас поддерживает!”, -  подчеркнула хозяйка фестиваля Лайма Вайкуле, открывая концерт. Ее соведущий Интарс Бусулис отметил, что она, город и фестиваль неразрывно связаны, о чем говорит само название - “Laima Rendezvous Jurmala”.

Заглавную песню фестиваля - хит “Рандеву” - в этот вечер Лайме и Интарсу помогала петь вокальная группа FRAMEST, виртуозно исполнившая также неаполитанскую композицию “O sole mio”. Латвийский коллектив, как и все артисты фестиваля, пели вживую под аккомпанемент мульти-инструментального оркестра Лаймы.

Импозантный Роберто Кель Торрес исполнил песню Besare, в связи с чем Интарс Бусулис назвал его “золотым голосом не только Кубы”. Очаровательная Сати Казанова спела “До рассвета”, а Интарс Бусулис выступил сольно с лирическим хитом “Debesis”. Популярная российская певица Алена Свиридова, к радости многих поклонников присоединившаяся к фестивалю в этом году, спела свои песни “Будет так всегда” и “Розовый фламинго”.

Импозантный Роберто

Блестящий дуэт - Саманта Тина и Давид Каландия исполнил песню I want you back, а Айя Андреева из Латвии (имеющая корни из Беларуси) и Uzari из Беларуси спели, согласно пояснениям Бусулиса, “песню на языке любви - на белорусском языке” под названием “Новае кiно”. Это был один из приятных сюрпризов фестиваля. Популярный исполнитель Александр Панайотов выступил с композициями “Сколько можно” и “Будь моей женой”.

“Элегантный дуэт с шикарной энергетикой!” - представил Интарс Алену Свиридову и Сергея Мазаева, которые исполнили “Самбу прошедшей любви”. После длительных аплодисментов, уже соло, Мазаев также спел свои рок-хиты “До свидания, мама!” и “Моцарт”.

Лайма Вайкуле вместе с Freedom Ballet со стильной хореографической постановкой и песней “Орхидея в черном” выразительно закончили первое отделение.

Вторая часть вечера была открыта песней “Юрмала” в исполнении Лаймы и Интарса Бусулиса, что было еще одним напоминанием о юбилее неповторимого, гостеприимного города-курорта.

Предваряя выступление следующего дуэта, Лайма обратилась к залу: “Интересно, кто из тех двух певиц, которые сейчас выйдут на сцену, понравится вам больше? Попрошу вас сравнить, в ком из них больше шарма, больше очарования!”. После чего вышли неотличимые певицы-близнецы из Украины Anna Maria и исполнили песню на английском языке My road.

Группу Vougal, приглашенную Лаймой на фестиваль после яркого участия в конкурсе OK Live на портале “Одноклассники”, сменила на сцене поп-звезда Юлия Ковальчук. “Юлия Ковальчук подняла вам настроение, а моя задача, как мужа - испортить его!” - пошутил поднявшийся на сцену Алексей Чумаков. Остроумный шоумен спел песни “Я не могу без тебя”, “Небо в твоих глазах”, и “Счастье”, а также, совместно с Ковальчук - “В заметки”.

на сцене поп-звезда Юлия Ковальчук

Грузинская дива Нино Катамадзе мгновенно ошеломила зал своей энергетикой, после первой же песни (“Gogov Shavtala”) вызвав в зале шквал аплодисментов. “Видимо, я дома”, обратилась Катамадзе со сцены “Рандеву” к зрителям. А легендарную  “Сулико” в джазовой обработке в зале встречали восторженными возгласами  и провожали долгими аплодисментами. “Спасибо, дорогая Лаймочка, за праздник!”, - сказала Катамадзе, спускаясь со сцены.

Грузинская дива Нино Катамадзе

Андрис Эрглис, которого Бусулис охарактеризовал как “популярнейшего латышского певца”, спел известную песню Ripoja akmens.

В завершение концерта на сцену вышел любимчик дам «постепенного возраста» Стас Михайлов. Он и Лайма Вайкуле презентовали песню “Если ты со мной”, после чего Михайлов исполнил свои хиты “Держи меня за ру́ку”, “Лучшая на свете”, “Журавли летят в Китай” и “Мы бежим от себя”.

В финале “Дня Юрмалы” все артисты по традиции завершили концерт песней “Рандеву”…

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