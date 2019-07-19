Владимир Решетов, спецкор 16:23

Продолжается фестиваль “Laima Rendezvous Jūrmala 2019”. Второй день этого яркого музыкального события был назван “День Юрмалы” - в честь знаменитого города-курорта, отмечающего в этом году 60 лет со дня своего основания.

“Юрмала - это наш любимый город, который всегда с нами и во всем нас поддерживает!”, - подчеркнула хозяйка фестиваля Лайма Вайкуле, открывая концерт. Ее соведущий Интарс Бусулис отметил, что она, город и фестиваль неразрывно связаны, о чем говорит само название - “Laima Rendezvous Jurmala”. Заглавную песню фестиваля - хит “Рандеву” - в этот вечер Лайме и Интарсу помогала петь вокальная группа FRAMEST, виртуозно исполнившая также неаполитанскую композицию “O sole mio”. Латвийский коллектив, как и все артисты фестиваля, пели вживую под аккомпанемент мульти-инструментального оркестра Лаймы. Импозантный Роберто Кель Торрес исполнил песню Besare, в связи с чем Интарс Бусулис назвал его “золотым голосом не только Кубы”. Очаровательная Сати Казанова спела “До рассвета”, а Интарс Бусулис выступил сольно с лирическим хитом “Debesis”. Популярная российская певица Алена Свиридова, к радости многих поклонников присоединившаяся к фестивалю в этом году, спела свои песни “Будет так всегда” и “Розовый фламинго”.

Блестящий дуэт - Саманта Тина и Давид Каландия исполнил песню I want you back, а Айя Андреева из Латвии (имеющая корни из Беларуси) и Uzari из Беларуси спели, согласно пояснениям Бусулиса, “песню на языке любви - на белорусском языке” под названием “Новае кiно”. Это был один из приятных сюрпризов фестиваля. Популярный исполнитель Александр Панайотов выступил с композициями “Сколько можно” и “Будь моей женой”. “Элегантный дуэт с шикарной энергетикой!” - представил Интарс Алену Свиридову и Сергея Мазаева, которые исполнили “Самбу прошедшей любви”. После длительных аплодисментов, уже соло, Мазаев также спел свои рок-хиты “До свидания, мама!” и “Моцарт”. Лайма Вайкуле вместе с Freedom Ballet со стильной хореографической постановкой и песней “Орхидея в черном” выразительно закончили первое отделение. Вторая часть вечера была открыта песней “Юрмала” в исполнении Лаймы и Интарса Бусулиса, что было еще одним напоминанием о юбилее неповторимого, гостеприимного города-курорта. Предваряя выступление следующего дуэта, Лайма обратилась к залу: “Интересно, кто из тех двух певиц, которые сейчас выйдут на сцену, понравится вам больше? Попрошу вас сравнить, в ком из них больше шарма, больше очарования!”. После чего вышли неотличимые певицы-близнецы из Украины Anna Maria и исполнили песню на английском языке My road. Группу Vougal, приглашенную Лаймой на фестиваль после яркого участия в конкурсе OK Live на портале “Одноклассники”, сменила на сцене поп-звезда Юлия Ковальчук. “Юлия Ковальчук подняла вам настроение, а моя задача, как мужа - испортить его!” - пошутил поднявшийся на сцену Алексей Чумаков. Остроумный шоумен спел песни “Я не могу без тебя”, “Небо в твоих глазах”, и “Счастье”, а также, совместно с Ковальчук - “В заметки”.

Грузинская дива Нино Катамадзе мгновенно ошеломила зал своей энергетикой, после первой же песни (“Gogov Shavtala”) вызвав в зале шквал аплодисментов. “Видимо, я дома”, обратилась Катамадзе со сцены “Рандеву” к зрителям. А легендарную “Сулико” в джазовой обработке в зале встречали восторженными возгласами и провожали долгими аплодисментами. “Спасибо, дорогая Лаймочка, за праздник!”, - сказала Катамадзе, спускаясь со сцены.