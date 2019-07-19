Гонконг снова охватили массовые протесты

Демонстрация началась в парке Виктория. Планировалось, что люди пройдут до здания верховного суда в районе Адмиралти, но по требованию правоохранительных органов маршрут сократили до станции метро «Ван Чай», передает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

Новая антиправительственная демонстрация проходит в центре Гонконга. На согласованную властями акцию вышли десятки тысяч человек.

Дойдя до здания канцелярии центрального правительства КНР в специальном административном районе Гонконга, участники марша закидали его яйцами, сообщает газета South China Morning Post. Некоторые протестующие изрисовали табличку на здании, закрасили объективы камер видеонаблюдения, а также слепили через окна офицеров, которые снимали на фотоаппараты происходящее на улице.

Вокруг правительственного комплекса и штаб-квартиры полиции установлены высокие пластиковые барьеры, наполненные водой – на случай, если радикалы попробуют прорваться туда. Также с тротуаров убрали металлические ограждения и столбы автобусных остановок.