Трамп рассказал о планах после своего переизбрания

Президент США Дональд Трамп рассказал о своем плане действий, если его снова переизберут на должность. Об этом сообщает Washington Post.

В первую очередь Трамп попросил помощников подготовиться к сокращению бюджетных расходов. Издание пишет, что, по словам советников американского лидера, с 2021 года у Трампа будет больше возможностей для того, чтобы принять жесткие меры по бюджетным расходам.

В частности, Трамп намерен избавиться от нескольких управлений, передает РИА Новости.

Он также надеется, что Республиканская партия сможет получить контроль над Палатой представителей Конгресса США.