Представители посольства Туркмении в России опровергли сообщения СМИ о смерти лидера республики Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудника дипмиссии в Москве.

«Это абсолютная ложь», — рассказал собеседник агентства.

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Исчезновение президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова не связано с его кончиной — у него тяжело заболела мать, сообщил российский телеканал НТВ со ссылкой на туркменские источники.

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов мог улететь в Германию к своей матери, которая вот уже 10 дней находится в тяжелом состоянии и прикована к постели, сообщают источники.

Местные СМИ отмечают, что Бердымухамедов не появлялся на публике около двух недель. Ранее по государственному телевидению объявляли, что президент уехал в отпуск — побыть с семьей и дописать книгу. После этого один из самолетов Бердымухамедова был замечен в Германии.

Другие источники сегодня сообщили о скоропостижной кончине президента Туркмении. Причиной смерти называлась острая почечная недостаточность.