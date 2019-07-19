Туркменские источники: Президент уехал к матери в Германию последнее обновление 19:15
Представители посольства Туркмении в России опровергли сообщения СМИ о смерти лидера республики Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудника дипмиссии в Москве.
«Это абсолютная ложь», — рассказал собеседник агентства.
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Исчезновение президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова не связано с его кончиной — у него тяжело заболела мать, сообщил российский телеканал НТВ со ссылкой на туркменские источники.
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов мог улететь в Германию к своей матери, которая вот уже 10 дней находится в тяжелом состоянии и прикована к постели, сообщают источники.
Местные СМИ отмечают, что Бердымухамедов не появлялся на публике около двух недель. Ранее по государственному телевидению объявляли, что президент уехал в отпуск — побыть с семьей и дописать книгу. После этого один из самолетов Бердымухамедова был замечен в Германии.
Другие источники сегодня сообщили о скоропостижной кончине президента Туркмении. Причиной смерти называлась острая почечная недостаточность.
Слухи о смерти президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова появились в ночь на 21 июля. Российские источники cообщили, что якобы туркменский лидер умер от острой почечной недостаточности 20 июля. Все дело в том, что Бердымухамедов в мае нынешнего года, накануне заседания глав правительств СНГ, которое состоялось 25 мая в Ашхабаде, перенес операцию по пересадке почки. Вторая операция готовилась на осень 2019 года.
О смерти Бердымухамедова также сообщил оппозиционный YouTube-канал «Еркин Туркменистан» (Свободный Туркменистан), который базируется в Стокгольме, и Telegram-канал ElMurid, специализирующийся на освещении событий в арабских странах.
15 июля глава государства ушел в отпуск и «пропал» из информационного поля. Но уже 20 июля вечером, как сообщили Haggin.az всех послов вызвали в МИД Туркменистана. Все припаркованные во дворах Ашхабада автомобили попросили перегнать на стоянки. При этом повышенных мер безопасности отмечено не было. Спокойно в туркменской столице и сегодня. Город живет обычной жизнью. Сетка программа государственного телевидения не изменена. По одному из каналов читали стихи в честь Аркадага (титул президента Гурбангулы Берымухамедова Покровитель), по другому государственному каналу, на момент общения с источником, шла программа о здоровье. Официального подтверждения или опровержения этой информации на данный момент нет.
При любом развитии событий достоверной информации о происходящем мы не получим. Не исключена возможность того, что официальный Ашахабад, как это зачастую бывало в Центральной Азии, выступит с официальным опровержением недостоверных слухов. Но на это опровержение мы можем ответить только одним вопросом: покажите нам живого Аркадага. Желательно с газетой за сегодняшнее число в руках.
Ни у кого сейчас нет достоверной информации. Лидеров такого уровня хоронят обычно неоднократно. Но мы следим за развитием событий и наши читатели узнают о туркменских реалиях одними из первых...