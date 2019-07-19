В Грузии задержали азербайджанца с крупной партией героина

Правоохранительные органы Грузии задержали граждан Ирана, 24 и 46 лет, а также 47-летнего гражданина Азербайджана, сообщает «Новости-Грузия».

Согласно информации, азербайджанец был задержан в городе Рустави. В ходе личного обыска полицейские обнаружили у него до 700 граммов героина.

У одного из задержанных граждан Ирана правоохранители изъяли 10 связок с наркотиками (примерно полкилограмма героина), у другого – полкило героина.

МВД Грузии продолжает следствие по факту незаконного приобретения и хранения наркотиков в особо крупном размере. Задержанным грозит от 8 до 20 лет лишения свободы, либо бессрочное заключение.