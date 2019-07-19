Израильский министр: Мы два года убиваем иранцев

Министр регионального сотрудничества Израиля Цахи Анегби ("Ликуд"), комментируя инцидент с задержанием Ираном британского танкера, сделал несколько резких заявлений в отношении Исламской Республики.

Как пишет NEWSru.co.il, в интервью радиостанции "Кан Бет", Цахи Анегби, в частности, заявил: "Мы единственное государство, которое уже два года убивает иранцев. Мы наносим Ирану сотни ударов в Сирии, иногда подтверждаем это. В Иране хорошо знают, что Израиль будет действовать крайне жестко, когда речь идет о национальной безопасности".

В партии "Ликуд" пока не прокомментировали это выступление Анегби.

В свою очередь иранские СМИ не оставили без внимания заявление израильского министра.

"Вот с какой гордостью, как свободно говорят израильтяне об убийстве иранцев. Представьте себе, что произошло, если бы все было наоборот", - сообщил Twitter государственного иранского телеканала PressTV.

Анегби проходил армейскую службу в 202-й десантной бригаде ЦАХАЛ. Также стоял во главе комиссии Кнессета по оборонному бюджету, занимал должность председателя комиссии по иностранным делам и обороне в Кнессете 20-го созыва. Кроме того, в свое время занимал посты министра здравоохранения, экологии, транспорта, юстиции, регионального сотрудничества и внутренней безопасности.