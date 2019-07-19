Трамп обсудит с сенаторами санкции против Турции

Президент США Дональд Трамп на предстоящей неделе обсудит в Белом доме с группой членов верхней палаты Конгресса целесообразность введения против Турции односторонних санкций за приобретение российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, Трамп в конфиденциальном порядке сказал своим советникам, что хотел бы избежать введения санкций против Анкары, и ранее заверил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в том, что этого не произойдет, передает ТАСС.

Однако помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в минувшую пятницу сообщил представителям ряда стран-участниц НАТО о планах администрации сделать официальное заявление по вопросу санкций уже на предстоящей неделе. В Белом доме обещали сенаторам, что глава государства примет решение на этот счет после проведения консультаций с госсекретарем Майклом Помпео и Болтоном. Оба высокопоставленных чиновника придерживаются позиций о необходимости ввести антитурецкие санкции.