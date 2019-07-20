Вице-премьер Сахалинской области РФ лишился должности после пьяной драки в кафе. В правительстве региона Кирилл Подберезный отвечал за развитие туризма и улучшение инвестиционного климата, пишут российские СМИ.

По словам очевидцев, Подберезный был пьян и приставал к девушкам, за них заступились другие посетители бара. В драке чиновнику сломали нос. От госпитализации чиновник отказался. Во время драки он выкрикивал свою должность и угрожал оппонентам, выкрикивая слова «Я вас всех сгною», отмечают очевидцы.

Как сообщается, до приезда полиции он пригрозил расправиться со своими обидчиками с помощью влиятельных друзей. После инцидента врио губернатора Валерий Лимаренко отправил в отставку своего 39-летнего заместителя.