Видео свидетельствует, как женщина громко кричит и резко падает на пол у стола с регистрацией граждан для участия в голосовании.

Так, на одном из участков Киева женщина притворилась мертвой, потому что забыла паспорт для голосования, сообщает 112 Украина.

В Украине на досрочных выборах в Верховную раду зафиксированы случаи необычного или противоправного поведения избирателей.

Сообщается, что жизни женщины ничего не угрожает. Проголосовала ли в итоге она, не сообщается, пишет Корреспондент.net.

Во Львове 94-летняя женщина, которая должна была голосовать на дому, пришла на участок, где со скандалом порвала свои бюллетени и пыталась их съесть. Об этом сообщил Комитет избирателей Украины КИУ Львов в Facebook.

Отмечается, что сразу после открытия на участок пришла 94-летняя женщина, которую внесли в список избирателей, не способных самостоятельно передвигаться. Несмотря на объяснения членов избирательной комиссии, что она должна реализовать свой выбор дома, женщина в скандальной форме настаивала на том, что хочет голосовать на участке.

"После длительных споров избирательная комиссия с согласия наблюдателей решила предоставить женщине право проголосовать на участке. После выдачи бюллетеней и их заполнения женщина не захотела вбросить бюллетени в переносной ящик, а только в стационарные ящики, которые члены избирательной комиссии были вынуждены защищать", – говорится в сообщении.

Избирательная комиссия сообщила о ЧП детям 94-летней женщины. Пока родственники ехали на участок, женщина уснула. "После приезда детей скандал продолжился и длился суммарно почти 4 часа. Завершающий аккорд возмущения 94-летней женщины проявился в том, что она начала рвать и есть свои бюллетени", – отмечается в сообщении.