Выборы в Раду: киевлянка притворилась мертвой, другая - ела бюллетень видео
В Украине на досрочных выборах в Верховную раду зафиксированы случаи необычного или противоправного поведения избирателей.
Так, на одном из участков Киева женщина притворилась мертвой, потому что забыла паспорт для голосования, сообщает 112 Украина.
Видео свидетельствует, как женщина громко кричит и резко падает на пол у стола с регистрацией граждан для участия в голосовании.
Сообщается, что жизни женщины ничего не угрожает. Проголосовала ли в итоге она, не сообщается, пишет Корреспондент.net.
Во Львове 94-летняя женщина, которая должна была голосовать на дому, пришла на участок, где со скандалом порвала свои бюллетени и пыталась их съесть. Об этом сообщил Комитет избирателей Украины КИУ Львов в Facebook.
Отмечается, что сразу после открытия на участок пришла 94-летняя женщина, которую внесли в список избирателей, не способных самостоятельно передвигаться. Несмотря на объяснения членов избирательной комиссии, что она должна реализовать свой выбор дома, женщина в скандальной форме настаивала на том, что хочет голосовать на участке.
"После длительных споров избирательная комиссия с согласия наблюдателей решила предоставить женщине право проголосовать на участке. После выдачи бюллетеней и их заполнения женщина не захотела вбросить бюллетени в переносной ящик, а только в стационарные ящики, которые члены избирательной комиссии были вынуждены защищать", – говорится в сообщении.
Избирательная комиссия сообщила о ЧП детям 94-летней женщины. Пока родственники ехали на участок, женщина уснула. "После приезда детей скандал продолжился и длился суммарно почти 4 часа. Завершающий аккорд возмущения 94-летней женщины проявился в том, что она начала рвать и есть свои бюллетени", – отмечается в сообщении.
На одном из избирательных участков города Николаев мужчина, бросая в урну свой бюллетень, снял штаны и трусы. Полиция начала уголовное производство.
Сообщается, что в ходе выборов за полдня полиция зафиксировала более 1200 нарушений.