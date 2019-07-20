Мастер-класс знаменитого Ройса Грейси в Баку фото
В бакинском Judo Club 2012 прошел мастер-класс знаменитого бразильского бойца, легенды смешанных единоборств (ММА) и джиу-джитсу, одного из создателей ныне столь авторитетной организации как UFC (Ultimate Fighting Championship) Ройса Грейси.
Семинар посетили более 100 спортсменов и тренеров. На встречу с Грейси пришли также руководители различных бойцовских федераций Азербайджана.
Мероприятие своими выступлениями открыли президент Федерации джиу-джитсу Азербайджана Мир-Али Сеидов, директор Judo Club 2012 Хафис Гаджиев, а также главный тренер клуба Тарлан Гасанов.
Далее в течение двух часов Ройс Грейси проводил теоретические и практические занятия. Знаменитый ветеран ответил на многочисленные вопросы, адресованные ему тренерами и спортсменами, среди которых было много молодежи.
По окончании мастер-класса основатель Judo Club 2012, член исполкома Федерации дзюдо Азербайджана, чемпион мира и Европы среди ветеранов Азер Аскеров презентовал Ройсу Грейси от имени клуба ценные и памятные призы. Он также поблагодарил за поддержку в организации семинара Мир-Али Сеидова.
После семинара Ройс Грейси поделился своими впечатлениями.
«Это мой второй приезд в Азербайджан. Сегодня я продемонстрировал различные приемы и тонкости самообороны. В зале было много юных бойцов. Было приятно видеть так много молодых спортсменов, занимающихся джиу-джитсу. Это означает, что джиу-джитсу в Азербайджане любят и оно популярно. Я увидел много перспективных ребят. Уверен, что в будущем они добьются больших успехов».