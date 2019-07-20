Ильхам Алиев объявил Еврофестиваль в Баку открытым обновлено 21:30
После выступления Тунзали Агаевой зрителям было представлено театрализованное представление.
На этом церемония открытия Европейского юношеского олимпийского фестиваля в «Кристалл Холле» завершилась.
* * * 20:45
Президент Европейского олимпийского комитета Янез Кочиянчич в ходе своего выступления выразил уверенность, что Еврофестиваль в Баку пройдет на том же высоком уровне, что и Евроигры-2015.
После этого президент Ильхам Алиев объявил 15-й Европейский юношеский олимпийский фестиваль открытым.
На арену было вынесено олимпийское знамя, которое несли наши прославленные спортсмены, олимпийские чемпионы Эльнур Мамедли, Земфира Мефтахетдинова, Людмила Шубина, Намик Абдуллаев, Рафига Шабанова и Назим Гусейнов.
А олимпийский факел на арену вынес еще один знаменитый азербайджанский спортсмен - Фарид Мансуров.
* * * 20:36
Команда Азербайджана как хозяин соревнований вышла на арену последней под бурные овации зрителей.
Знаменосцем нашей команды был 15-летний дзюдоист Вугар Талыбов.
Далее с речью выступил вице-премьер Ягуб Эюбов, который отметил, что Азербайджан к проведению Фестиваля полностью готов.
* * * 20:17
В Баку проходит торжественная церемония открытия 15-го Европейского юношеского олимпийского фестиваля.
Мероприятие, на котором присутствует президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева, проводится в «Кристалл Холл».
В эти минуты проходит парад спортсменов.
Всего в Играх принимают участие спортсмены 48 стран. Они будут состязаться в десяти видах спорта. Сегодня уже начались соревнования по борьбе и теннису. В первый день азербайджанские борцы завоевали 2 золото, 1 серебро и 1 бронзу.