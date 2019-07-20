После выступления Тунзали Агаевой зрителям было представлено театрализованное представление.

На этом церемония открытия Европейского юношеского олимпийского фестиваля в «Кристалл Холле» завершилась.

* * * 20:45

Президент Европейского олимпийского комитета Янез Кочиянчич в ходе своего выступления выразил уверенность, что Еврофестиваль в Баку пройдет на том же высоком уровне, что и Евроигры-2015.

После этого президент Ильхам Алиев объявил 15-й Европейский юношеский олимпийский фестиваль открытым.

На арену было вынесено олимпийское знамя, которое несли наши прославленные спортсмены, олимпийские чемпионы Эльнур Мамедли, Земфира Мефтахетдинова, Людмила Шубина, Намик Абдуллаев, Рафига Шабанова и Назим Гусейнов.

А олимпийский факел на арену вынес еще один знаменитый азербайджанский спортсмен - Фарид Мансуров.

* * * 20:36

Команда Азербайджана как хозяин соревнований вышла на арену последней под бурные овации зрителей.