Известный музыкальный критик, мэтр журналистики не пропускает фестивалей популярной музыки. Его присутствие на них — почти знак качества для таких событий, а слова оценки — справедливый вердикт. Не раз мне удавалось брать у Артура Гаспаряна интервью. Вчера мы поговорили с ним не только о музыке.

- Артур, вы много раз бывали на музыкальных фестивалях — на «Новой волне», на Крымском, когда Пугачева с Ротару проводили его в Ялте, на лаймовских…

- Да, и на крымском, у Пугачевой и Ротару был…

-...Какие преимущества есть у этого фестиваля в сравнении с другими и есть ли они вообще?

- Главное, я бы не сказал, это преимущество или недостаток. Особенность, наверное, было бы правильнее сказать, в том, что всю эту историю замечательную, музыкальную, широкоформатную цементирует удивительная, уникальная личность по имени Лайма Вайкуле. Латвийская примадонна, прибалтийская, изумительная певица, замечательная женщина.

Она, собственно говоря, та отличительная черта, которая весь этот фестиваль создала, вокруг которой происходит все это бурное музыкальное движение, под сенью ее музы, так сказать. И помимо самых разных и разноформатных артистов, которые здесь принимают участие, одной из фишек являются эти вот уникальные дуэты Лаймы с ее гостями. Это абсолютно такая история - персидского ковра ручной работы, которую можно увидеть только на этом фестивале. Этим, как мне кажется, он и ценен прежде всего.

- Ведь и на «Новой волне» тоже были необычные дуэты?

- Я говорю об особенности — это личность Лаймы Вайкуле.

- Вопрос, не связанный с музыкой. Вы в последнее время пропагандируете здоровый образ жизни, сидя в разных местах и куря сигареты, и пробили таким образом чуть ли не законопроект российской Государственной думы, что теперь можно курить в определенных местах.

- Нет, я не то что пробил. Хорошо, если мои стенания периодические, с сигаретой в зубах, на моих страницах в соцсетях как-то вразумили невменяемых депутатов, которые напринимали кучу каких-то совершенно глупых законов в свое время, связанных, как им кажется, с борьбой за здоровый образ жизни... А на самом деле это была не борьба за здоровый образ жизни, а борьба с курильщиками - практически нарушение прав огромного количества людей.

Один вопрос — это привычки здоровые-нездоровые, вредные или невредные, но есть разные люди, и нужно бороться за здоровый образ жизни, а не с курильщиками. Мне кажется, в Европе, в Америке это уже поняли. Там ситуация становится, мне кажется, более правильной в этом смысле.

А преследовать и третировать людей, которые вносят совершенно огромный вклад в бюджет государств своих, оплачивая акцизы, в том числе невероятные, это было неправильно. То, что произошло некое прозрение в умах отдельных депутатов и они приняли закон, несколько смягчающий все эти рестрикции антикурительные, это я не то чтобы пробил, но я участвовал в кампании сопротивления.

- Капля камень точит…

- Ну, капля всегда камень точит.

- Вы известны в соцсетях своей непримиримой политической позицией. Что вы скажете, как вы себя чувствуете? Вы перемещаетесь по миру, но все же живете в России. На вас, может быть, оказывается давление со стороны государства, когда вы публикуете свои посты, в которых вы говорите все что вы думаете о власти?

- Я считаю, что любой человек вправе иметь свою политическую позицию и вправе высказывать то, что он думает о чем бы то ни было — о власти, не о власти и о тех или иных явлениях. Мы это право завоевали, как мне кажется, в 91-м году, когда все стояли на защите Белого дома. И у меня пока нет никаких оснований полагать, что это право мне не принадлежит.

- Вопрос несколько щекотливый, связанный с национальностью. Я опубликовал первую заметку о фестивале в Азербайджане с интервью с Лаймой, в тексте была также фотография, где вы с ней стоите и разговариваете. Один из тех, кто прочел эту статью, не понимаю почему, написал, что это неполиткорректно на азербайджанском сайте публиковать фото журналиста армянского происхождения. Ведь, на мой взгляд, о политике речь не идет, когда речь идет о музыке.

- А почему вы мне задаете этот вопрос? Его надо задавать тому, кто это написал. Для меня не существует этой проблемы в принципе. Я вообще не понимаю, о чем вы говорите.

- Каково ваше отношение к конфликту между Арменией и Азербайджаном?

- Я вообще плохо отношусь к конфликтам.

- Спасибо большое!