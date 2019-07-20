В российском правительстве предсказали взрыв в экономике

Проблема закредитованности населения России взорвется в 2021 году. Об этом сказал министр экономического развития РФ Максим Орешкин в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Безболезненно точно уже не получится. Давайте не увеличивать проблему в размере, не отодвигать ее туда. Потому что наши оценки говорят о том, что в 2021 году она в любом случае взорвется, мы до 2022 года уже не дотянем», – приводит ТАСС слова российского министра.

По словам Орешкина, Минэкономразвития сейчас готовит меры, которые позволят замедлить рост кредитования и помочь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

В интервью радиостанции Орешкин также подчеркнул, что между Минэкономразвития и Центробанком РФ нет никакого противостояния, а есть публичная дискуссия по ряду экономических вопросов.