Икрам Нур, автор haqqin.az 21:56

На уходящей неделе 17 июля Верховный лидер Ирана Али Хаменеи встретил свой 80-й день рождения. И вот уже тридцать лет он является высшим руководителем Исламской республики. Для шиитского священнослужителя 80 лет - не возраст по большому-то счету. Старые борцы, отцы-основатели Исламской республики, стоявшие плечом к плечу с великим аятоллой Хомейни, отличаются завидным долголетием. Лотфолле Сафи Голпаегани - 100 лет, Хоссейну Вахид Хорасани - 98, Хоссейну Нури Хамадани - 94 года, Ахмаду Джаннати - 93 года, Эбрахиму Амини - 93, Насеру Макарем Ширази -92, Джафару Собхани - 90, Абдолле Джавади Амоли - 86 лет. И все они в той или иной мере влияют на внутреннюю и внешнюю политику Ирана, политически активны, к их мнению почтительно прислушивается улица, их слово весомо в коридорах власти.

Некоторые иранские диссиденты объясняют этот феномен достаточно просто: близкие к верховной власти аятоллы живут так долго оттого, что живут без стрессов, не отягощены материальными проблемами, а за их здоровьем следят лучшие медицинские специалисты, если потребуется - то и зарубежные. «Посмотрите на Рахбара, - говорят они. - В течение последних тридцати лет он не платил ни копейки за аренду или ипотеку жилья. Его резиденция находится в нескольких шагах от работы. Его деятельность сводится к тому, чтобы выслушивать сжатые до двух страниц доклады по текущей ситуации в стране и мире, да еще выступать с речами на протокольных мероприятиях». Вот уж воистину «чужой кошелек всегда толще». Не знаю, у кого из иранских аятолл жизнь безмятежная, но уж жизнь Рахбара таковой назвать - язык не повернется. И речь даже не об окружающем комфорте - аскетичность Али Хаменеи в быту широко известна, в отличие от некоторых «старых борцов» ни роскошным особняком, ни личной конюшней, ни яхтой и прочими атрибутами роскошной жизни он не обзавелся, лакшери-стайл вызывает у него не столько отвращение, сколько недоуменный вопрос - а зачем все это? Речь о другом, о том, что с 1963 года, с того момента, когда он впервые был арестован шахской охранкой САВАК, вся его жизнь - борьба, как бы пафосно это ни прозвучало. Сначала - против режима шаха. Сейчас - за сохранение режима Исламской республики. И не только борьба, а мучительный поиск будущего. Для себя и для Ирана.

И всякий раз на этом пути он встречал ожесточенное сопротивление. Врагов, которые пытались его убить в горячие годы рождения Исламской республики. 27 июня 1981 года на пресс-конференции рядом с ним разорвалась спрятанная в магнитофоне бомба. Ранение, долгое время неподвижной оставалась правая рука. Соратников по борьбе, того же вечного и непримиримого соперника Хашеми Рафсанджани и его многочисленных сторонников. И ведь вот что интересно - почти сорок лет прошло с покушения, тридцать - с того момента, когда после двадцатичасового заседания 60 голосами из 74 присутствующих Али Хаменеи был избран Высшим руководителем Ирана, а враги и соперники остались те же, разве что поменялись фамилии и помолодели лица. В 1981 году покушение на него организовала группировка Моджахедин-е Халк (Организация моджахедов иранского народа). Буквально пару недель назад руководство этой же организации объявило о том, что готовит ликвидацию Рахбара и ряда других высших военных и политических руководителей Исламской республики. До самой кончины в январе 2017 любой шаг Рахбара оспаривал, критиковал, в меру возможностей саботировал Али Акбар Хашеми Рафсанджани - сейчас клан его сторонников занимается тем же самым и готовится к борьбе за пост Верховного лидера, когда Али Хаменеи не станет. Годы идут, а враги и соперники все те же. Их ненависть к Хаменеи не уменьшается - а вот уверенность, что с нынешним Верховным лидером Исламская республика обречена, только растет. Системный кризис охватывает не только экономику, но и государственные и общественные институты, бюрократия прогнила, страна и правящие элиты уже не успевают за стремительно меняющимся миром.

В 80-х годах прошлого столетия от гражданской войны страну спасла агрессия Ирака и последовавшая за ней долгая «Священная оборона», как называют ту войну в Иране. Сейчас все держится на кредите доверия масс, впрочем, быстро истощающемся - и на присутствии вполне реального внешнего врага, угрозы извне, которая консолидирует иранское общество. Не будь двух этих факторов - политические элиты вцепились бы друг другу в глотку, а улица бы полыхнула. Выходит, что поиск будущего все эти десятилетия завел Али Хаменеи, а вместе с ним и Исламскую республику в тупик? Вопреки стремительно складывающейся вокруг Верховного лидера «черной легенде» - и западные масс-медиа стараются, и внутри Ирана «доброжелателей» хватает - Али Хаменеи не является узколобым догматиком. Иные его идеи - хотя бы о масштабах и сроках приватизации, положении женщин в обществе, роли научной работы и так далее - на корпус опережают предложения тех, кто в Иране гордо именует себя «реформаторами и либералами». И потому Рахбар лучше и глубже многих видит кризисные явления, поразившие Исламскую республику. И сейчас, на закате пути, в поисках будущего ему предстоит совершить самое главное - выбрать преемника, которому и предстоит реализовать масштабную программу реформ, снести прогнившие «скрепы» и повести Иран в XXI век. При этом - что крайне принципиально - «не выплеснуть с водой ребенка», в процессе модернизации не уничтожить принципы Исламской революции. Кандидат от «реформаторов и либералов», проще говоря - нынешний президент Хасан Рухани, за которым стоит клан Рафсанджани и крупный иранский капитал, для Али Хаменеи категорически неприемлем. Желаемая для него фигура - Ибрахим Раизи - еще не набрал желаемого и необходимого «политического веса». Над этим сейчас Верховный лидер активно и работает, приучая элиты к мысли о том, что именно этот человек обладает всеми необходимыми качествами, чтобы и стать преемником, и провести масштабную модернизацию Исламской республики.