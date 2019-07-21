Американцы приехали в Анкару
Делегация США во главе со спецпредставителем страны по Сирии Джеймсом Джеффри прибыла в Турцию для проведения 22-23 июля переговоров по ситуации в Сирии. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.
Основными темами переговоров будут решение проблем безопасности Турции, выполнение странами резолюции 2254 СБ ООН по «урегулированию сирийского конфликта», а также обсуждение ведения борьбы с террористической группировкой «Исламское государство», пишут Известия.
Отношения Вашингтона и Анкары обострились после начала поставок в Турцию российских зенитных ракетных систем С-400. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал сделку с Россией важнейшим соглашением в современной истории страны. Президент Трамп же заявил, что не продаст Турции истребители-бомбардировщики F-35, поскольку страна согласилась на покупку российских С-400. Эрдоган назвал отказ США от поставок истребителей грабежом. По его словам, Турция уже заплатила за истребители $1,4 млрд и четыре самолета уже поставлены.