Касым-Жомарт Токаев о президентстве: «К хорошему быстро привыкаешь»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью российскому журналисту Алексею Пивоварову в документальном фильме «Президент 2.0» рассказал о том, как воспринимает должность главы государства, передает Tengrinews.kz.

«В первые дни было как-то непривычно. Особенно на публичных мероприятиях, когда говорили: «Президент, Президент». Я оглядывался, думал, что Нурсултан Абишевич приехал. Но, вы знаете, это дело времени. К хорошему быстро привыкаешь», - рассказал глава казахстанского государства.

По мнению Токаева, президентская ноша очень тяжела - нужно отвечать за безопасность и благополучие всего государства, народа.

«Тем не менее президентская обязанность носит и почетный характер, что же скрывать-то. Не каждый день люди становятся президентами. Тем более в нашей ситуации, в режиме, как сейчас принято говорить, транзита власти», - добавил он.