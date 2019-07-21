Последний премьер Ливии эпохи Каддафи вышел из тюрьмы

Основанием для такого решения стало заключение врачей о том, что аль-Махмуди требуется лечение, которое нельзя обеспечить в тюрьме. При этом в минюсте Ливии подчеркнули, что освобождение по состоянию здоровья не означает прекращение судебного преследования и завершения или принятия окончательно решения по обвинениям в адрес экс-премьера.

Аль-Багдади аль-Махмуди был премьером с 2006 по 2011 год. Во время событий 2011 года долгое время оставался верен Муамару Каддафи, пытался начать переговоры с международным сообществом, чтобы остановить насилие в стране. Когда повстанцы свергли Каддафи, глава правительства бежал в Тунис, а оттуда через год был выдан Ливии. Его приговорили к смертной казни за подавление протестов, но приговор так и не привели в действие.