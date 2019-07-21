Токаев: Я не сразу согласился заменить Назарбаева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев изначально уклонился от предложения экс-главы государства Нурсултана Назарбаева возглавить республику, а процесс подготовки к этому выдвижению длился не один год. Об этом он сказал в интервью для фильма российского журналиста Алексея Пивоварова «Президент 2.0», сообщает ТАСС.



«Ну что скрывать? С первого раза я, естественно, если не отказался, то уклонился», - рассказал Токаев, далее продолжив: «И разговоры на эту тему продолжались, естественно, не один день, не одну неделю, не один месяц и даже не один год. Я абсолютно трезво оценивал свои возможности, понимал, насколько тяжела ноша президента целого государства, девятого в мире по территории государства, расположенного в самом сердце Евразии, если так можно выразиться».