Санкции США в отношении Ирана являются экономическим терроризмом. Об этом в Twitter сообщил глава МИД Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф.

По словам Зарифа, терроризм — это применение насилия и запугивания граждан страны для достижения политических целей. США используют экономический терроризм, который нельзя назвать санкциями, ведь они не направлены на соблюдение законодательства, пишут Известия.

После решения президента США Дональда Трампа выйти из соглашения по ядерной программе Ирана отношения между Вашингтоном и Тегераном серьезно осложнились. 18 июля пресс-служба министерства финансов США сообщила, что Вашингтон принял решение о введении дополнительных санкций в отношении Ирана. В черный список, согласно сообщению, дополнительно были включены пять граждан Ирана, а также семь компаний.