В Иране назвали санкции США «экономическим терроризмом» видео
Санкции США в отношении Ирана являются экономическим терроризмом. Об этом в Twitter сообщил глава МИД Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф.
Today at NAM mtg on sanctions I said, "Terrorism is use of violence & intimidation against civilians in pursuit of political aims."— Javad Zarif (@JZarif) 21 июля 2019 г.
The US is thus engaged in #EconomicTerrorism. It cannot be called “sanctions”, as they're not designed to enforce laws. They in fact violate law. pic.twitter.com/NaajhwOtf4
По словам Зарифа, терроризм — это применение насилия и запугивания граждан страны для достижения политических целей. США используют экономический терроризм, который нельзя назвать санкциями, ведь они не направлены на соблюдение законодательства, пишут Известия.
После решения президента США Дональда Трампа выйти из соглашения по ядерной программе Ирана отношения между Вашингтоном и Тегераном серьезно осложнились. 18 июля пресс-служба министерства финансов США сообщила, что Вашингтон принял решение о введении дополнительных санкций в отношении Ирана. В черный список, согласно сообщению, дополнительно были включены пять граждан Ирана, а также семь компаний.