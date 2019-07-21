В Украине назвали возможных кандидатов на пост премьера

Команда президента Украины Владимира Зеленского рассматривает нескольких кандидатов на должность премьер-министра. Среди них топ-менеджеры "Нафтогаза" Андрей Коболев и Юрий Витренко, а также секретарь СНБО Украины Александр Данилюк, сообщает интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на источники.

"Кандидатов на должность премьера называют сразу несколько человек: Владислав Рашкован (представитель Украины в МВФ) , Андрей Коболев, Александр Гончарук, Юрий Витренко и Александр Данилюк", - говорится в Telegram-канале издания.

Помимо этого, в администрации Зеленского рассматривают вопрос о сокращении числа вице-премьеров с шести до двух.