На следующей неделе зять и старший советник американского президента Джаред Кушнер, спецпредставитель США на международных переговорах Джейсон Гринблатт и спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук посетят Израиль и ряд арабских государств с целью обсудить американский план палестино-израильского урегулирования, который называют «сделкой века». Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники в вашингтонской администрации.

Ожидается, что делегация посетит Иорданию, Саудовскую Аравию, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Израиль, однако окончательный маршрут пока не утвержден. Во время консультаций, по информации портала, будет обсуждаться как опубликованная ранее экономическая часть, так и политическая. Сроки обнародования последней пока не утверждены из-за выборов в Израиле.

Кроме того, отмечает Axios, Кушнер планирует обсудить создание международного фонда оказания помощи Палестине в рамках американского плана по урегулированию.

29 июня Белый дом обнародовал 40-страничный документ с экономическими аспектами американского плана урегулирования, в частности предусматривающими инвестиции в Палестину и соседние страны в размере $50 млрд. Предлагается в течение 10 лет чуть более половины этой суммы предоставить Палестине, остальное планируется инвестировать в экономику Египта, Иордании и Ливана.