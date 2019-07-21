Большинство украинцев в Азербайджане поддержали Зеленского

После обработки 42,62% протоколов результатов выборов в Украине партия «Слуга народа» набирает 42,31%. Об этом сообщает РИА «Новости».

В то же время, ЦИК Украины уже опубликовала данные после обработки 100% бюллетеней на заграничных округах. Украинцы, живущие за границей, имели возможность проголосовать на 102 участках в 72 странах мира.

Примечательно, что один из самых высоких показателей поддержки партии Зеленского зафиксирован в Азербайджане. Так более 42% украинцев, проживающих в Азербайджане, отдали свои голоса за партию «Слуга народа».

Победа «Слуги народа» на парламентских выборах позволит президенту Владимиру Зеленскому сконцентрировать в руках всю полноту власти и начать реформы, о которых он сообщал в ходе предвыборной программы.