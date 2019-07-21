Ученые нашли простой способ высыпаться

Чтобы хорошо спать и лучше выспаться, нужно принимать горячую ванну до отхода ко сну. К такому выводу пришли ученые Техасского университета в Остине, материал опубликован на портале MedicalXpress.

Специалисты поясняют, что примерно за час до обычного времени сна у человека снижается температура тела, опускаясь до минимальной отметки под утро. Затем температура начинает расти, выступая в роли биологического будильника. Теплая ванна или душ перед сном улучшают циркуляцию крови в ногах и руках, тело эффективно удаляет излишнее тепло, что позволяет обмануть температурный цикл сна.

Медики советуют принимать водные процедуры за один-два часа до сна, при этом температура воды должна составлять 40-42 градуса по Цельсию.