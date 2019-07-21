Представитель диаспоры раскрыл тайну: экс-депутат Бейдемирли - агент КГБ СССР

Все началось с того, что экс-депутат назвал Дашгына Гюльмамедова «агентом». Второй за словом в карман не полез и также заявил, что Назим Бейдемирли был завербован КГБ СССР еще в конце 80-х годов прошлого века.

По словам Дашгына Гюльмамедова, Назим Бейдемирли (Мамедов) в 80-х годах состоял в преступной группе, которая занималась изготовлением и продажей поддельных дипломов.

«В связи с этим делом, он был арестован сотрудниками Воронежского городского отделения МВД России. Это дело не прошло мимо прокуратуры и КГБ. На молодого Назима Мамедова обращает внимание начальник отдела контрразведки Воронежского управления КГБ, полковник Владимир Кулаков, который решил сделать из него своего информатора. Именно благодаря этому сотрудничеству Назиму Мамедову удалось избежать ареста. Он сдал правоохранительным органам всех своих подельников, которые получили различные тюремные сроки. После освобождения из тюрьмы они не забыли сдавшего их Назима Мамедова и насильно потащили его в сауну, где, скажем так, убедили его покинуть Воронеж», - рассказывает Дашгын Гюльмамедов.

По его словам, уехавший из России Назим Бейдемирли (Мамедов) сохранил свои связи с куратором Владимиром Кулаковым. Последний сыграл не последнюю роль в становлении Назима Бейдемирли в качестве бизнесмена.

Дашгын Гюльмамедов характеризует экс-депутата как крайне беспринципного человека.

«К примеру, он как-то подал жалобу в полицию на собственного тестя, профессора БГУ Руфата Рустамова, обвинив его в присвоении крупной суммы денег. Позже он отозвал жалобу, но ее копия должна сохраниться в архивах. Я это к тому, что мои обвинения не голословны и я представил все имеющиеся у меня факты в соответствующие инстанции», - сказал Гюльмамедов.