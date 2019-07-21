В Баку 65-летняя мать подарила почку сыну
В Баку 65-летняя мать подарила почку сыну. Операция по пересадке почки прошла в отделении "Почечные болезни и трансплантология" Республиканского лечебно-диагностического центра (РЛДЦ) под руководством виртуозного хирурга в области урологии и трансплантологии Рашада Шолана.
37-летнему парню, который долгое время страдал хронической почечной недостаточностью, успешно пересадили почку. Пересаженная почка прижилась, стала нормально функционировать.
"Риск операции был связан с возрастом донора. При современном дефиците органов, пригодных для трансплантации, продолжающееся использование почек пожилых людей является разумной альтернативой для увеличения резерва доноров. Поэтому мы считаем, что если нет другого выхода, почки пожилых доноров можно и нужно пересаживать пациентам, нуждающимся в трансплантации. Это существенно сократит время ожидания необходимого органа и улучшит качество жизни пациентов, так как в период поиска подходящего донора они вынуждены регулярно проходить процедуру гемодиализа. Главное, после операции следовать всем рекомендациям врача и принимать лекарства, препятствующие отторжению органа", - отметил заведующий отделением, уролог-хирург, трансплантолог, доктор философии по медицине Рашад Шолан.