В Турции сравнили С-400 и Patriot
Российские зенитно-ракетные системы С-400 по сравнению с американскими ЗРК Patriot являются более продвинутыми системами ПВО, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала TGRT, передает ТАСС.
По словам Чавушоглу, Анкара планирует "задействовать ЗРС С-400 до 2020 года".
Кроме того, глава турецкого МИД добавил, что Турция готова ответить США, если Вашингтон введет санкции из-за поставок С-400.
Ранее глава турецкого внешнеполитического ведомства сообщал, что министерство национальной обороны Турции в ближайшее время сообщит о доставке и месте размещения С-400.