Грузовым автомобилям ограничили движение в Баку

На улицах и проспектах Баку, находящихся на территориях, где до 28 июля будет проводиться XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль (EYOF Баку 2019), будет ограничено и изменено движение грузовых автомобилей. Об этом сказал начальник отдела Главного управления Государственной дорожной полиции ГУП Баку полковник полиции Вагиф Асадов, сообщает Trend.

Асадов обратился к водителям и владельцам грузовых автомобилей с тем, чтобы они до 28 июля не использовали грузовой транспорт в центре города. Ограничение и перенаправление движения будет введено от Международного автовокзального комплекса на Хырдаланском круге и от Локбатанского круга в направлении к центру города.

Водителям предлагается использовать альтернативные дороги.