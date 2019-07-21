Ильхам Алиев выделил деньги газетам
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении дополнительной финансовой помощи газетам, издаваемым в Азербайджане, сообщает официальный сайт главы государства.
Согласно распоряжению, для оказания дополнительной финансовой помощи газетам, издаваемым в Азербайджане, из предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2019 год Резервного фонда президента Азербайджана Фонду государственной поддержки развития средств массовой информации при президенте Азербайджана выделяется один миллион манатов.
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в данном распоряжении.