Министр обороны Армении обещает «военные сюрпризы»

Армения ожидает, что до конца года или к началу следующего начнутся поставки истребителей Су-30СМ из России. Об этом сообщил в беседе с журналистами министр обороны Армении Давид Тоноян.

Ранее пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил Sputnik Армения, что Минобороны закупило у России четыре истребителя Су-30СМ, заплатив как наличными, так и кредитными средствами. Стоимость одного истребителя Су-30СМ (без вооружения) составляет порядка 22 миллионов долларов.

"Мы ожидаем выполнения производителем своих обязательств до конца текущего или начала следующего года", – сказал в понедельник министр.

Отвечая на вопрос о поставках других вооружений, министр отметил, что многие подробности сейчас раскрыть не может, но ожидаются "военные сюрпризы".

На вопрос корреспондента Sputnik Армения, поступили ли на вооружение новые зенитно-ракетные комплексы "Тор", о чем неоднократно сообщалось, министр сказал следующее: "Могу сказать, что "Тор" очень интересное оружие. У нас есть соответствующие ожидания".

Ранее в эфире телепрограммы "Зинуж" ("Вооруженные силы") Первого общественного телеканала Армении сообщили, что ВС Армении получат зенитно-ракетные комплексы "Тор".