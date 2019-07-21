Скандал Трампа и посла Британии спровоцировал 19-летний журналист

Утечка секретных документов, в которых посол Великобритании в США Ким Дэррок охарактеризовал администрацию американского президента Дональда Трампа как «некомпетентную» и «неумелую», произошла при содействии 19-летнего британского журналиста Стивена Эдгинтона, сообщает The Daily Mail.

Посол Великобритании в США Ким Дэррок, которого Дональд Трамп назвал «тупым» и «чокнутым», подал в отставку. Дипломат оказался в центре скандала из-за критики в адрес американского лидера. Секретные письма с нелицеприятными высказываниями, направленные послом в Лондон, утекли в прессу. Трамп категорически отказался работать с британским дипломатом.

По словам Эдгинтона, он считает себя источником утечки секретных сведений. Публикация является результатом «честной журналисткой работы» и не связана с каким-либо заговором. 19-летний журналист изначально занимался исследованием того, как гражданская служба готовится к Brexit. В процессе работы он также интересовался тем, что правительственные чиновники на самом деле думают по поводу выхода страны из Евросоюза. В ходе работы один из источников зачитал Эдгинтону письмо Дэррока советнику по нацбезопасности Великобритании Марку Седвиллу с нелестным отзывом об администрации Трампа. Молодой человек работал над материалом вместе с журналисткой Изабель Оукшотт. Осознавая неоднозначность материала, они решили не указывать имя Эдгинтона как автора. Вскоре к его персоне стали проявлять интерес службы безопасности страны, за ним якобы следили.

Эдгинтон заметил, что не знает, арестуют ли его, но не собирается раскрывать имя своего источника ни при каких обстоятельствах.