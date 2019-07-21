Пресс-тур для журналистов в Гёйгёль от Банк Республика

22 июля, к Дню национальной прессы, Банк Республика организовал для журналистов ведущих СМИ страны двухдневный медиатур в Гёйгёльский район.

Пресс-тур начался с посещения могилы основателя национальной прессы, выдающегося писателя и мыслителя Гасан бека Зардаби. Затем участники пресс-тура отправились в Гёйгёльский государственный природный заповедник, где для них в одном из местных отелей был проведен интересный тренинг сотрудниками отдела корпоративных продаж банка.

В ходе интерактивного тренинга представители СМИ получили детальные ответы на интересующие их вопросы.

На следующий день для участников тура была организована экскурсия по фабрике «Patron», которая занимается производством жареных семечек в Тертерском районе, в свое время получившая финансовую поддержку от Банка Республика. Во время экскурсии сотрудники предприятия подробно рассказали журналистам о производственном процессе.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук-странице банка, или позвонив по номеру 144.