Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 14:07

В Ливане более недели продолжаются массовые акции протеста палестинских беженцев. Они протестуют против продвигаемого министерством труда закона об иностранных рабочих, утверждая, что этот закон ущемляет их права и лишает заработка. Палестинцы жгут шины, блокируют дороги вокруг лагерей беженцев, устраивают массовую сидячую забастовку, готовятся провести «день ярости» - и происходит это после того, как ливанские власти уже вывели их из-под действия данного закона. Что можно объяснить только одним - палестинские беженцы намерены преподать руководству страны наглядный урок того, что будет, если Бейрут и дальше будет пытаться хоть как-то упорядочить складывающуюся непростую ситуацию с ними.

Как всегда это бывает в любой, связанной с «палестинским» вопросом ситуации, все здесь крайне запутано. Мировая «прогрессивная общественность» априори на стороне палестинских беженцев и не жалеет красок, расписывая их бедственное положение в Ливане. Причем существенная доля правды здесь есть, и нужно сказать об этом со всей определенностью. Дюжина лагерей на территории Ливана, где в основном эти беженцы и проживают, за семьдесят лет своего существования превратились в трущобы, в анклавы пронзительной нищеты и отчаяния. Они стали «серыми зонами» на земле Ливана. Местом, где криминал смешан с экстремизмом, где большинство живет в странном мире - никто не забыл о совершенной над ними в конце сороковых годов прошлого века исторической несправедливости, никто не хочет встраиваться в современную жизнь, ожидая возвращения на каким-то чудом вновь обретенную родину. Те, кто хотел вырваться из этого удушливого мирка - уже уехали. Агентство ООН по делам палестинских беженцев постоянно говорит, что в Ливане их от 400 до 450 тысяч. Но это - по официальным данным, это количество тех, кто получил соответствующие удостоверения личности. В реальности же в лагерях на территории Ливана проживают от 175 до 230 тысяч человек. Примерно треть из которых - горючий материал, кадры для преступных группировок и вербовщиков от различных экстремистских организаций, набирающих наемников для участия в многочисленных вооруженных конфликтах.

И было бы крайне странным, если бы этих людей руководство Ливана хотело видеть в качестве полноправных граждан своей страны. Причем, давайте откровенно, и раньше не хотело. По двум вполне весомым причинам. Во-первых, из соображений безопасности, поскольку палестинцы неоднократно пытались с оружием в руках «застолбить» часть территорий государств, которые их приютили. На Востоке память долгая, и никто не забыл связанные с палестинцами события в Иордании и на Юге Ливана. Кстати, разработанный администрацией США план палестино-израильского урегулирования призывает к постоянному расселению беженцев в принявших их государствах. Ливану, согласно этой «Сделке века», предусматривается выделение более шести миллиардов долларов в обмен на предоставление палестинцам гражданских прав, примерно 36 тысяч долларов за каждого палестинца. Бейрут от такого «счастья» категорически оказался. Как заявил спикер ливанского парламента Набих Берри, «те, кто думает, что размахивание миллиардами долларов может заставить Ливан, который находится в тисках удушающего экономического кризиса, поступиться принципами, ошибаются». Большинство журналистов и политиков, разумеется, предпочли истолковать его слова о принципах как поддержку права палестинцев вернуться на историческую родину. Но гораздо вероятнее, что речь шла о принципах Ливана - палестинским беженцам гражданства не давать. Наличие такого подхода вполне объясняет и политику ограничения палестинцев в правах - давайте уж называть вещи своими именами - которую Бейрут проводит все эти годы в отношении беженцев. Лишь недавно был отменен так называемый «рабочий черный список» - перечень 72 профессий, которыми палестинцы не имели права заниматься, но документ-то отменили, а ограничения остались.