Если « Карабах » проиграет ирландскому «Дандолку» во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов, то отправится в 3-й раунд Лиги Европы, где волею жребия сыграет с победителем пары «Слован» (Словакия) – «Фероникели» (Косово).

Своего потенциального соперника узнал чемпион Азербайджана «Карабах». Наша команда была «несеяной» при жеребьевке и могла получить в соперники «сеяных» соперников: «Аякс» (Голландия), а также победителей пар «Селтик» (Шотландия) – «Номме Калью» (Эстония), ТНС (Уэльс) – «Копенгаген» (Дания), «Сабуртало» (Грузия) – «Динамо» (Загреб, Хорватия), БАТЭ (Беларусь) – «Русенборг» (Норвегия), «Сутьеска» (Черногория) – АПОЭЛ (Кипр).

В результате «Карабаху» достался победитель пары «Сутьеска» – АПОЭЛ.

Но сначала подопечные Гурбана Гурбанова должны пройти во 2-м раунде ирландский «Дандолк», с которым сыграют 24-го и 31-го июля.

Если «Карабах» одолеет ирландцев, то первый матч 3-го раунда проведет 6-го или 7-го августа в гостях, а ответный - 13-го или 14-го августа дома.