Азербайджанца назначили на высокую должность в ростовском вузе
Приятная новость пришла из Ростова-на-Дону. Наш соотечественник - доктор медицинских наук, врач высшей квалификационной категории Фархад Джабаров приказом ректора Ростовского государственного медицинского университета назначен доцентом, заведующим кафедрой лучевой диагностики факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов данного вуза.
Фархад Джабаров родился в Баку. Выпускник школы №23. В 1997 году, окончив Азербайджанский медицинский институт имени Н.Нариманова, проходил обучение в интернатуре по специальности «Онкология», а затем в ординатуре по специальности "Радиология" в Российском онкологическом научном центре имени Н.Н. Блохина. В 2007-м защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора медицинских наук.
В настоящее время работает заведующим отделением радиотерапии ГБУ Ростовской Области «Онкодиспансер».