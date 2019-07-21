В Сургуте осудили бутлегера из Азербайджана

В Сургуте состоялся суд над гражданином Азербайджана, и он осужден на 1 год 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также штраф в размере 150 тысяч рублей за незаконную реализацию не маркированной алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» часть 6 статьи 171.1 УК РФ (приобретение, хранение в целях сбыта и продажа не маркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенные в особо крупном размере).

Суд установил, что осенью 2018 года обвиняемый незаконно приобрел не маркированную спиртосодержащую алкогольную продукцию в бутылках различной емкости с различными этикетками. С целью извлечения выгоды, под видом осуществления законной розничной продажи, злоумышленник стал реализовывать указанную продукцию по заниженной цене гражданам Сургута.

Напомним, что ранее полицейские у мужчины изъяли 43 тыс. бутылок не маркированной спиртосодержащей алкогольной продукции стоимостью более 5,5 млн рублей.