Санкционная война между Турцией и США?

Руководство Турции может ответить на санкции США из-за покупки С-400, в том числе по отношению к авиабазе Инджирлик, где базируются американские ВВС, заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в том случае, если американская сторона применит санкции, "мы дадим необходимый ответ": "Может быть сделан шаг и в отношении авиабазы Инджирлик. Это не угроза и не шантаж, а естественная позиция в данных условиях".

Кроме того, Чавушоглу отметил, что Турция серьезно относится к собственному производству вооружения. "Мы хотим производить собственные истребители. Но F-35 – новые технологии, поэтому мы стали партнерами программы, внесли $1,4 млрд", - сказал турецкий министр, отметив, что в случае развития негативного сценария самое естественное право Турции - закрыть свой дефицит.

"Мы будет действовать исключительно в наших интересах и искать другие альтернативы", - цитирует главу турецкого дипведомства российское информагентство.