БТА расследует драку между водителями в Баку

В Баку словесная перепалка между водителями автобусов переросла в рукопашный бой. В связи с инцидентом Бакинское транспортное агентство начало расследование. Об этом haqqin.az сказал пресс-секретарь ведомства Маис Агаев.

По его словам, вечером 21 июля между водителями двух пассажирских автобусов №202 Тельманом Фатуллаевым и Казбеком Масимовым произошел спор. Не сдержав своих эмоций, водители на глазах у пассажиров пустились в драку.

В связи с произошедшим руководство ООО Cinar-Trans MMC, осуществляющее пассажирские перевозки по указанному маршруту, было вызвано в Бакинское транспортное агентство с целью разъяснения ситуации.

В Бактрансагентстве потребовали, чтобы перевозчик принял незамедлительные меры в отношении водителей, проявивших неуважение к пассажирам. ООО также предупредили о необходимости предотвращения повторения подобных случаев. Решением руководства ООО Cinar-Trans MMC оба водителя были уволены.