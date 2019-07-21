Погода на завтра: опять ветрено
Во вторник на территории Азербайджана прогнозируется жаркая и ветреная погода, сообщили haqqin.az в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов АР.
В Баку и на Апшеронском полуострове осадков не ожидается, прогнозируется сильный северо-западный ветер. Температура воздуха на полуострове ночью составит 21-25, днем 28-33 градуса тепла. В столице ночью 23-25, днем воздух прогреется до 32 градусов.
Атмосферное давление опустится ниже нормы, составив 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 65-75%, днем 45-55%.
На пляжах Апшерона также ожидается сильный северо-западный ветер. Температура морской воды составит 22-24 градуса.
В регионах Азербайджана осадков преимущественно не ожидается, однако вечером в ряде горных районов возможны дожди, грозы, град. Западный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью составит 20-25, днем 34-39 градусов выше нуля, в горах ночью 14-19, днем 21-26 градусов тепла.
Прогнозируемый на 23 июля на Апшероне сильный ветер хазри может способствовать хорошему самочувствию метеозависимых людей.