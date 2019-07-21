Автор многих популярных песен группы A-Studio, Лаймы Вайкуле, Ани Лорак, Аниты Цой, других исполнителей композитор Еркеш Шакеев почти всегда на эстраде оставался в тени звезд. Лайма пригласила его на свой фестиваль, где он вышел на сцену и сорвал аплодисменты, исполняя в авторской версии знаменитые - «Нелюбимая», «Между нами». Он охотно ответил на вопросы haqqin.az.

- Вы автор многих эстрадных хитов. Интересно, казах сочиняет и исполняет песни на русском языке. Почему?

- Так как-то с детства сложилось — русский язык в голове.

- Вы живете в Алматы?

- Я живу в Алматы, а работаю в Лондоне. С Королевским филармоническим оркестром.

- Интересно, какая музыка нужна такому оркестру?

- Я сейчас выпустил с тремя британскими оркестрами альбом в неоклассическом жанре: Лондонский симфонический, Королевский филармонический и Лондон Метрополитен.

- Гениальная карьера — из Казахстана в Лондон!..

- Честно говоря, да.

- Как это получилось?

- Это долгая история…

Музыкой Еркеш Шакеев начал заниматься профессионально с 1987 года. Два года спустя начал сотрудничество с Батырханом Шукеновым. Неоднократно за достижения в творчестве получал престижные призы не только на родине, но и за рубежом.

В 2013 году он стал лауреатом премии ЕМА как лучший композитор. Премию вручал знаменитый шансонье Шарль Азнавур.

С 2014 года Еркеш перестал писать поп-музыку, начав сотрудничество с известным дирижером и скрипачом-виртуозом Маратом Бисенгалиевым. В его творческом багаже появились произведения в жанре так называемой неоклассики. В том же году он записал альбом своих сочинений с Лондонским симфоническим оркестром. Это происходило на базе известнейших студий - «AIR studios» и «Abbey Road».

- Вы теперь тесно связаны с Лондоном. А сохранились ли связи с Казахстаном?

- Конечно! Я же живу в Алматы, а в Лондон летаю только работать.

- Как часто?

- По мере необходимости: на запись, на репетиции.

- Как вышло, что Лайма пригласила на фестиваль?

- А мы с ней познакомились в 12-м году, и она пела две мои песни. Они, правда, не стали популярными и известными. Есть песня «Мартовский вечер» и вторая — вы их не знаете. В 2012 году на мой юбилейный вечер пригласили ее, она с удовольствием приехала. С того момента и сложились такие дружеские отношения. И она пригласила в этом году приехать. Хотя я в качестве исполнителя обычно не езжу.

- А почему вы не стали делать сольную карьеру?

- Это разные профессии. Нужно уделять отдельное время сольной карьере.

- Как вам изменения в Алматы, произошедшие за последние 20 лет?

- Они точно меня не все устраивают. Можно даже сказать, много чего не устраивает. Но я жизнь воспринимаю так, как она идет. Все, что делается, все правильно. Мы не можем знать причинно-следственную связь. Может, все, что нам кажется плохо сегодня, на самом деле, будет через какое-то время хорошо.

- На какой музыке вы воспитывались?

- У меня, как и у многих, наверное, был определенный набор любимых песен. В основном это Битлз, Макартни, Поль Мориа, Карел Готт, просто виниловые пластинки вспоминаю… Хампердинк. Мы с вами, наверное, одни песни слушали?!..

- Конечно!..