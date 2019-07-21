Бизнес кредиты, выдаваемые Халг Банком в национальной валюте, становятся доступны под 12-19% годовых. Процентная ставка по потребительским кредитам составляет 16-20%. Благодаря этому шагу, кредит от Халг Банка становится самым выгодным предложением на рынке кредитных продуктов.

Один из ведущих банков Азербайджана – Халг Банк значительно снизил процентную ставку по всем кредитным продуктам, сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу ОАО «Халг» Банк.

Стоит отметить, что столь беспрецедентное снижение кредитных процентов на рынке банковских услуг встречается впервые. По словам официальных представителей банка, на принятие решения о снижении процентных ставок по кредитам повлияли такие факторы, как монетарная политика государства, достаточно низкая учетная ставка Центрального Банка, макро-экономическая стабильность на рынке, повышение заработных плат, повышение платежоспособности населения, высокая ликвидность и снижение бизнес рисков на фоне общей экономической стабильности в стране.

Халг Банк предлагает бизнес кредиты на срок до 5 лет под 12-19% годовых. Потребительские кредиты доступны на срок до 4 лет, под 16-20% годовых. Также возобновлена внутренняя ипотечная программа – ипотека, выдавается на срок до 10 лет, годовая процентная ставка 10-12%. Максимальная сумма ипотечного кредита – 250 000 манатов. Изменения утверждены и вступят в силу в ближайшие дни.

Для дополнительной информации об услугах и продуктах банка, можно обратиться в филиалы, связаться с Информационным центром по короткому номеру 138 или посетить сайт www.xalqbank.az.