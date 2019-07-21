Халг Банк объявил о беспрецедентном снижении процентов по кредитам оперативно
Один из ведущих банков Азербайджана – Халг Банк значительно снизил процентную ставку по всем кредитным продуктам, сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу ОАО «Халг» Банк.
Бизнес кредиты, выдаваемые Халг Банком в национальной валюте, становятся доступны под 12-19% годовых. Процентная ставка по потребительским кредитам составляет 16-20%. Благодаря этому шагу, кредит от Халг Банка становится самым выгодным предложением на рынке кредитных продуктов.
Стоит отметить, что столь беспрецедентное снижение кредитных процентов на рынке банковских услуг встречается впервые. По словам официальных представителей банка, на принятие решения о снижении процентных ставок по кредитам повлияли такие факторы, как монетарная политика государства, достаточно низкая учетная ставка Центрального Банка, макро-экономическая стабильность на рынке, повышение заработных плат, повышение платежоспособности населения, высокая ликвидность и снижение бизнес рисков на фоне общей экономической стабильности в стране.
Халг Банк предлагает бизнес кредиты на срок до 5 лет под 12-19% годовых. Потребительские кредиты доступны на срок до 4 лет, под 16-20% годовых. Также возобновлена внутренняя ипотечная программа – ипотека, выдавается на срок до 10 лет, годовая процентная ставка 10-12%. Максимальная сумма ипотечного кредита – 250 000 манатов. Изменения утверждены и вступят в силу в ближайшие дни.
Для дополнительной информации об услугах и продуктах банка, можно обратиться в филиалы, связаться с Информационным центром по короткому номеру 138 или посетить сайт www.xalqbank.az.