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Председатель Государственного комитета по вопросам имущества Керем Гасанов провел ряд рабочих встреч в Турции. Первая встреча состоялась с министром окружающей среды и градостроительства Турции Муратом Курулом и главой Кадастрового управления Турции Ахметом Зеки Адлы, сообщает пресс-служба ведомства. Согласно информации, целью визита Керема Гасанова в Турцию является еще большее расширение сотрудничества между двумя странами в сфере управления имуществом, обмен опытом и осуществление совместных проектов.

Глава Госкомитета, отметив, что под руководством президента Ильхама Алиева, Азербайджан превратился в одну из самых динамично развивающихся стран, подчеркнул, что Государственный комитет по вопросам имущества осуществляет новые проекты и добился больших успехов в сфере международного сотрудничества и управления имуществом. Глава Госкомитета рассказал о том, что проводятся широкомасштабные реформы в сфере регистрации имущества, являющиеся одним из основных направлений деятельности Государственного комитета по вопросам имущества. Процесс регистрации имущества с использованием современных информационно-коммуникационных технологий переводится в электронный формат, формируется простая, но в тоже время эффективная и прозрачная система регистрации, вносятся изменения в законодательные акты, регламентирующие данную сферу. Глава Госкомитета рассказал о том, что благодаря внесенным 29 марта 2019 года изменениям в закон «О государственном реестре недвижимого имущества» выписки из государственного реестра выдаются в электронном виде. Также Керем Гасанов рассказал о том, что благодаря изменениям законодательства в 2018 году электронная выписка из госреестра выдается в течении одного рабочего дня. Результатом проведенных работ стало то, что в рейтинге Всемирного банка Doing Business 2019 по индикатору «регистрация имущества» Азербайджан занял 17 место из 190 стран.

До сведения руководителей турецких организаций была доведена и информация о проектах, осуществленных в системе кадастра имущества и географической информации Азербайджана. Так, согласно указу главы государства от 7 марта 2016 года, проводятся работы по осуществлению самого крупного проекта в сфере управления имуществом – созданию системы кадастрового учета и электронных цифровых карт. В связи с этим создаются Электронная кадастровая учетная информационная система земель, Система регистрации, кадастра и управления недвижимым имуществом. С учетом самого передового международного опыта формируется Спутниковая система контроля за земной поверхностью. Также продолжаются работы по созданию Адресной информационной системы реестра. Помимо этого, согласно соответствующему указу главы государства, Госкомитет проводит работы по формированию в Азербайджане инфраструктуры Национального пространства информации. Министр окружающей среды и градостроительства Турции Мурат Курул и глава Кадастрового управления Турции Ахмет Зеки Адлы рассказали о важности подобных встреч и заявили о том, что взаимное сотрудничество повысит эффективность проведенных работ и создаст возможность для осуществления новых проектов. В тот же день глава Государственного комитета по вопросам имущества Керем Гасанов провел встречу с президентом Приватизационной организации Турции Бекиром Эмре Хайкыром. На встрече стороны обсудили работы в сфере приватизации, осуществленные в результате взаимного сотрудничества, а также новые проекты.