Участники Еврофестиваля обратились к азербайджанским врачам

С 19 по 22 июля в бригады скорой помощи, которые дежурят в местах проведения XV Европейского юношеского олимпийского фестиваля, поступило в общей сложности 18 обращений, сообщил haqqin.az глава пресс-службы Минздрава Пярвиз Абубекиров.

По его словам, вызовы поступили из Деревни атлетов, отелей, где остановились гости, со спортивных арен, на которых проводятся соревнования, с территории площади Государственного флага, из Baku Crystall Hall и Академии спорта.

Три человека были доставлены в Клинический медицинский центр, один - в Городскую клиническую больницу №3.

Остальным оказали медицинскую помощь на месте. Четверо из них являются гражданами зарубежных стран, остальные - граждане Азербайджана.