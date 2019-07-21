Жириновский: «Украина перестанет существовать к 2024 году»

Владимир Зеленский станет последним президентом незалежной Украины, уже в ближайшие годы это государство прекратит свое существование. Такое мнение в эфире телеканала «Россия-1» высказал глава фракции ЛДПР в Государственной думе Владимир Жириновский.

«Эти выборы последние были. В 2024 году выборов у вас не будет. Не будет страны под названием Украина. Вы учитывайте ситуацию на Ближнем Востоке. Там развернутся такие события, что все забудут вообще о том, что такое Украина. Дело идет к третьей мировой войне. Иран — это не Вьетнам и Северная Корея и Косово», — цитирует Жириновского «ПолитНавигатор».

По его мнению, территорию «бывшей Украины» начнут заселять беженцами из стран Ближнего Востока, чему будут активно содействовать Европа, Россия и Турция. В связи с этим, всем лояльным России гражданам Жириновский предложил уже сегодня переезжать в РФ.

«Есть возможность здесь жить, работать спокойно. А там — разберутся МЧС. Это единственное, чем сможем помочь Украине», — сказал глава ЛДПР.