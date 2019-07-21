Чавушоглу: Турция готова к новой операции в Сирии

«Мы очень решительно настроены в вопросе проведения операции к востоку от реки Евфрат», — цитирует турецкого министра ТАСС.

По его словам, военное вмешательство возможно, «если в Сирии не будет установлена зона безопасности, «и в нашу сторону продолжат исходить разного рода угрозы».

При этом Чавушоглу выразил надежду на прогресс в вопросе создания зоны безопасности на севере Сирии, который может быть достигнут на этой неделе на переговорах с американской делегацией, прибывшей в Турцию. Ее возглавляет спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри. Основными темами будут решение проблем безопасности Турции, выполнение странами резолюции 2254 СБ ООН по «урегулированию сирийского конфликта», а также обсуждение борьбы с террористической группировкой ИГ.

Напомним, турецкие вооруженные силы провели в сирийской провинции Алеппо военную операцию «Щит Евфрата», которая продолжалась с августа 2016 по март 2017 годов. В январе 2018 года Турция начала военную операцию «Оливковая ветвь» в пограничном сирийском районе Африн.