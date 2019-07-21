В Париже ограбили венецианского принца
Неизвестные грабители вынесли из парижской квартиры итальянского принца Эммануила-Филиберта Савойского большое количество ювелирных изделий, сообщает газета Le Parisien.
Согласно информации, в момент ограбления квартиры принца и его супруги, французской актрисы Клотильды Куро, там не было. Судя по всему, воры были хорошо осведомлены о драгоценностях, которыми владела супружеская чета. По словам источника, близкого к следствию, "они взяли самую дорогую бижутерию". Примерная стоимость похищенного - €500 тыс.
Расследование ведет парижская бригада по борьбе с бандитизмом.
Принц Эммануил-Филиберт Савойский - единственный наследник нынешнего главы династии Виктора Эммануила Савойского.