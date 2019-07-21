Лига Европы: «Нефтчи» ждут в Израиле, а «Габалу» - в Голландии

«Нефтчи» был среди «сеяных» и мог сыграть со следующими командами: «Трабзонспор» (Турция), «Бней Йегуда» (Израиль), а также победители пар 2-го раунда «Утрехт» (Голландия) – «Зриньски» (Босния и Герцеговина), ЦСКА (Болгария) – «Осиек» (Хорватия), «Люцерн» (Швейцария) – «Клаксвик» (Фареры), «Гонвед» (Венгрия) – «Университатя» (Румыния).

В результате, если «Нефтчи» пройдет российский «Арсенал», с которым сыграет 25 июля и 1 августа, то сыграет с «Бней Йегудой». Первый матч азербайджанская команда должна провести дома 8 августа, а ответный – 15-го в Израиле.

«Габала», если преодолеет барьер в лице тбилисского «Динамо», встретится с голландским «Фейеноордом». Первая игра на выезде, ответная – дома.

Помимо голландцев, оппонентами «Габалы», которая была среди «несеяных», могли стать победители пар «Хапоэль» (Беер-Шева, Израиль) – «Кайрат» (Казахстан), «Шэмрок Роверс» (Ирландия) – «Аполлон» (Кипр), «Торино» (Италия) – «Дебрецен» (Венгрия), «Виктория» (Чехия) – «Олимпиакос» (Греция).