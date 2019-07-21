Казалось, триумфальным избранием президента-шоумена Украина исчерпала свой запас сюрпризов. Победа президентской партии «Слуга народа» уверенно прогнозировалась всеми социологическими службами, и в этом смысле неожиданностью не была. Но тот результат, который смогли показать члены команды Зеленского в мажоритарных округах, поразил всех, включая самих «слуг».

Еще вечером после закрытия избирательных участков в штабе Зеленского рассуждали о том, что к ста с лишним депутатов, проведенных по партийному списку, удастся прибавить еще несколько десятков человек, но все сходились на том, что для большинства в следующем парламенте партии придется идти на коалицию с другими политическими силами, в первую очередь, с «Голосом» Святослава Вакарчука и «Батькивщиной» Юлии Тимошенко. В обеих партиях – потенциальных союзниках уже прикидывали, по каким вопросам будут выдвигать свои требования, без выполнения которых союз невозможен. И в «Голосе», и в «Батькивщине» были свои соображения, например, по кандидатуре будущего главы правительства.

Утро 22 июля, когда массово пошла информация о результатах по мажоритарным округам, стало для многих шоком. К 122 местам, полагающимся за 42,5% по партийным спискам, стали стремительно прибавляться все новые и новые, по мере подсчета, победители от «Слуги народа». При подсчитанных 60% бюллетеней число мажоритарщиков из президентской партии составило 127 человек, превзойдя все самые смелые ожидания. Информация с участков еще обрабатывается, но и нынешние 249 мандатов обеспечивают «Слуге народа» уверенное однопартийное большинство. Наверняка, к ним присоединятся еще депутаты-самовыдвиженцы и представители мелких партий, не получивших фракционное представительство, но готовые разделить приятные результаты победы. Кроме того, пока совсем не исключено все-таки создание коалиции с участием «Голоса» и «Батькивщины», у первых 20, у вторых 25 мест. Все это обеспечило бы партии Владимира Зеленского конституционное большинство, которое в Верховной Раде составляет 300 голосов.

По сути, президент Украины получает карт-бланш на перемены в стране. Любые законодательные инициативы, включая изменения в Конституцию, назначение своего премьера, правительства и руководителей силовых органов – все в его руках. Полномочия просто царские. Теперь большой вопрос, как он ими распорядится.