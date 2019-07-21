Раскрыто тайное соглашение между Камбоджей и Китаем

Китай сможет разместить своих военных на базе в Камбодже по тайному соглашению между странами, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Согласно информации, документ дает армии Китая исключительное право пользоваться военно-морской базой Реам в Сиамском заливе в течение 30 лет. После этого каждые 10 лет соглашение автоматически продлевается. При этом объект планируется использовать для размещения военных, хранения оружия и стоянки кораблей.

Отмечается, что таким образом Китай получит первый военно-морской форпост в Юго-Восточной Азии.

В то же время как в Пекине, так и в Пномпене подобные данные опровергли. «Это худшие из когда-либо выдуманных новости в отношении Камбоджи», — отметил премьер-министр Камбоджи Хун Сен, передает Reuters.

По его словам, такое в принципе невозможно, поскольку размещение иностранные военных баз противоречит Конституции. Представитель Минобороны Камбоджи также указал, что материал «придуман и не имеет под собой оснований».